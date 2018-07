São Paulo mira goleiro do Bahia para a próxima temporada

O São Paulo deve oficializar nos próximos dias uma proposta para trazer o goleiro Jean, do Bahia, ao Morumbi em 2018. Representantes do time tricolor já estiveram em Salvador para conversas com a equipe da capital, que está disposta a negociar o atleta por 4 milhões de euros (cerca de R$ 15,3 milhões). A informação é do Globoesporte.com e foi confirmada pelo Estado.

O arqueiro tem contrato com o Bahia até 2019, renovado em abril, mas o São Paulo tem pressa em dar mais uma opção para a posição no time de Dorival Junior para o início da próxima temporada.

Sem Jean, a equipe teria apenas Sidão e Lucas Perri, já que Dênis e Renan Ribeiro têm futuro indefinido no Morumbi. A diretoria tricolor chegou a conversar com o Corinthians para uma eventual transferência de Walter, reserva de Cássio, mas as negociações não avançaram.

Jean, de 22 anos, é a aposta da vez por causa das boas atuações pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. Ele foi titular em 52 jogos na temporada, e tem média de 0,96 gols sofridos por partida.Em 2015, o goleiro foi vice-campeão mundial Sub-20 com a seleção brasileira, na Nova Zelândia. Na final, a equipe nacional foi derrotada pela Sérvia por 2 a 1.