São Paulo monitora mercado para reforçar setor ofensivo

O começo irregular no Campeonato Brasileiro, a baixa produção ofensiva, a proximidade de perder Calleri e a má fase de Alan Kardec. Esses problemas já eram repetidos no São Paulo durante as últimas semanas e ganharam outra preocupação. Rogério pode sair do clube, situação que faz a diretoria olhar com mais cuidado o trabalho de monitoramento de possíveis opções para compor o ataque, com preferência para o mercado estrangeiro.

Rogério não foi sequer relacionado para o jogo no último sábado, contra o Atlético-PR, e interessa ao Sport. O atacante esperava receber mais chances do técnico Edgardo Bauza e está afastado do grupo. A indefinição diminui o número de opções para montar o setor e compõe um quadro de movimentações de jogadores neste meio da temporada.

A diretoria tem se movimentado para trazer uma opção para repor a saída de Calleri. A tendência é a chegada de um jogador que atua no exterior. O argentino deixará o clube ao fim da participação na Copa Libertadores. A procura ganhou mais importância pela má fase de Alan Kardec, que teve atuação ruim contra o Atlético-PR e foi vaiado pela torcida. Os dois são os únicos com características típicas de centro-avante no elenco.

Kardec não marca desde 27 de março, quando fez gol contra o Santos, pelo Campeonato Paulista. O jogador recebeu sondagens de outros clubes, mas o São Paulo não queria a sua saída. Dirigentes apostavam em um trabalho parecido ao feito com o meia Michel Bastos para resgatar a boa fase do atacante e fazê-lo voltar a se sentir autoconfiante.

Nas próximas semanas o elenco vai receber o primeiro reforço do meio de temporada, o peruano Cueva. O meia disputa a Copa América Centenário e virá ao clube ao fim da competição. O volante João Schmidt disse nesta segunda-feira que independente de possíveis reforços, o elenco já tem qualificação sufienciente para brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro.

"Temos elenco, sim. Falamos muito de sequência de vitórias. Isso que precisamos. As pessoas podem não acreditar, mas sabemos do potencial do nosso time. Temos condições de chegar lá em cima e brigar pelo título", afirmou. "Vamos buscar manter regularidade nos próximos jogos e buscar as vitórias. Não podemos mais perder pontos em casa, apesar do equilíbrio entre os times, e temos que retomar a nossa forma no Morumbi", comentou.