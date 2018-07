São Paulo mostra alívio por não enfrentar o Atlético-PR na Arena

SÃO PAULO - Com a Arena da Baixada entregue aos cuidados da Fifa para a realização da Copa do Mundo, o São Paulo enfrentará o Atlético-PR nesta quarta-feira no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), e não na casa do time paranaense. A julgar pelo retrospecto no estádio atleticano, a notícia é excelente para o clube paulista, que nunca venceu em Curitiba.

Desde que o antigo "Caldeirão do Diabo" foi reformado, em 1999, o São Paulo enfrentou o Atlético-PR 14 vezes na Arena da Baixada e coleciona cinco empates e nove derrotas. A única vitória como visitante aconteceu em 1937, quando o estádio ainda não havia passado por nenhuma intervenção. Até por isso, os jogadores admitem que não enfrentar o rival em sua casa será uma ótima pedida.

"É um alívio, lá tem a torcida do Atlético em peso e em Uberlândia tem a torcida ao nosso favor e temos a motivação de vir de uma vitória contra o Grêmio. São duas equipes em bom momento", afirmou Douglas, confirmado mais uma vez na lateral direita são-paulina.

O São Paulo já atuou no estádio nesta edição do Brasileirão e se deu bem. No último lance, arrancou um empate contra o Cruzeiro (1 a 1, na segunda rodada) e viu sua torcida comparecer em ótimo número para apoiar a equipe. A expectativa é que os são-paulinos repitam a dose e possam mais uma vez incentivar o time para conseguir um bom resultado nesta quarta-feira.

"Para gente é bom jogar lá, teremos a torcida no nosso lado e é gratificante o apoio que eles nos dão, isso aconteceu contra o Cruzeiro também e ficamos até surpresos pelo número de pessoas torcendo para nós", ponderou Douglas.

O Atlético-PR é o penúltimo rival são-paulino antes da pausa para o Mundial. Depois, o São Paulo encerra a primeira etapa do Brasileirão contra o Atlético-MG, sábado, no Morumbi.