São Paulo deve fazer rodízio para chegar 100% na Libertadores

O técnico Edgardo Bauza está satisfeito com o que tem visto do São Paulo em campo, mas sabe que a prioridade é a disputa da Copa Libertadores. Classificado para a semifinal, que será disputada em julho, a ordem no time tricolor é pensar na condição física dos atletas para evitar lesões ou que o elenco chegue desgastado para os jogos com o Atlético Nacional.

Por isso, a tendência é que Bauza faça um rodízio e poupe alguns atletas nas próximas rodadas, principalmente jogadores que inspiram mais cuidados, como Ganso e Lugano. O zagueiro, inclusive, vê as mudanças na equipe como algo necessário para evitar problemas físicos.

“O São Paulo é o time que mais joga e o que mais viaja no futebol brasileiro. É preciso ter cuidado para cuidar do desgaste dos jogadores. O corpo técnico tem experiência e está resolvendo essa questão da melhor maneira possível. Não vai adiantar querer jogar sempre. Nesse calendário, não tem outro jeito, que não seja mexer na equipe”, disse Lugano.

Titular na partida com o Palmeiras, o uruguaio vai pedir para jogar também contra o Figueirense, nesta quarta-feira, mas depois pode ser poupado do jogo com o Cruzeiro, domingo. “Com 35 anos, sinto algumas dores e é complicado jogar tantos jogos seguidos em alto nível. Não é porque eu não posso jogar, mas sim, porque eu não estaria 100% e poderia prejudicar a equipe. Seria muito fominha tirar o lugar de quem está melhor e não seria inteligente”, explicou.

Além da questão física, a evolução técnica e tática do time também pode ser bem diferente para o jogo em julho. Lugano mostra otimismo e acredita que a equipe possa chegar ainda mais forte para a fase final da competição continental.

“Acho que ainda temos muito a melhorar futebolisticamente. Não estamos nem perto de alcançar o teto. O time é combativo, competitivo e a torcida acredita no time. Mas sabemos que ainda podemos e devemos dar um algo a mais. Só dessa maneira vamos ganhar”, analisou o uruguaio.