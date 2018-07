São Paulo mostra falta de ritmo, mas estreia com vitória O São Paulo não encantou, mas deu o pontapé para a temporada 2013 com uma vitória sobre o Mirassol, por 2 a 0, neste sábado, no Morumbi, perante quase 15 mil torcedores. Na estreia do Campeonato Paulista, a equipe mostrou a natural falta de ritmo, que pode ser um problema para o jogo de quarta-feira, contra o Bolívar, no mesmo palco, pela pré-Libertadores.