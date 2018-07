São Paulo lamenta com pontos perdidos no Brasileiro em casa

O terceiro tropeço no Morumbi em cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro deixou os jogadores do São Paulo preocupado. Após o empate sem gols nesta quinta-feira contra o Sport, o time deixou o campo consciente que os oito pontos perdidos vão fazer falta na fase final da competição, mais até do que o saldo negativo do jogo, cujo resultado impediu o clube chegar ao G-4.

"Os oito pontos perdidos atrapalham chegar ao objetivo. Não podemos deixar os lideres distanciarem. Agora é trabalhar para recuperar os pontos no clássico (com o Santos)", disse o zagueiro. "Conseguimos nos impor, mas não conseguimos os gols. O Sport ficou bem postado atrás", avaliou Ganso sobre o adversário, que está na zona de rebaixamento e comemorou o empate.

Dois dos três tropeços do clube quebraram marcas históricas. O time perdeu de virada para o Atlético-PR, por 2 a 1, derrota que não tinha em casa para a equipe rubro-negra desde 1983. Nesta quinta, empatou em 0 a 0 com o Sport, adversário que tinha um currículo de 16 jogos e 16 vitórias em casa. A outra derrota foi na segunda rodada, para o Inter, também por 2 a 1.

A equipe conseguiu ganhar no Morumbi neste Brasileiro do Vitória, por 2 a 0, e do Palmeiras, por 1 a 0. "O nosso time tem criado, mas em alguns momentos estamos vacilando. Agora é trabalhar e corrigir para o próximo jogo, com o Santos", afirmou Maicon. No clássico no Pacaembu o time da Vila Belmiro será o mandante. O São Paulo volta a atuar no Morumbi na quarta-feira da próxima semana, contra o Fluminense.