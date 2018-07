São Paulo 'mostra serviço' para Ceni e goleia Santa Cruz no último jogo do ano

Sem pretensões no último jogo de uma temporada irregular, o São Paulo goleou o já rebaixado Santa Cruz por 5 a 0, neste domingo, e deixou uma boa impressão para o agora técnico Rogério Ceni, que comandará a equipe tricolor em 2017. Classificado para a próxima edição da Copa Sul-Americana, o time fechou sua campanha no Brasileirão com 52 pontos, na décima posição na tabela.

A cor vermelha foi trocada pela verde, e as duas equipes usaram camisas especiais em homenagem à Chapecoense, vítima do trágico acidente aéreo. O clima de solidariedade também se fez presente entre os torcedores nas arquibancadas no Pacaembu.

A garotada deu o seu cartão de visitas na despedida do São Paulo da temporada: David Neres, titular, e Luiz Araújo conseguiram mostrar bom futebol. A bola passeou pelos pés de Neres, acionado diversas vezes pelos companheiros no setor ofensivo, durante todo o primeiro tempo. Em jogada trabalhada pela esquerda, o garoto de 19 anos recebeu de Chavez e, de primeira, abriu o placar no Pacaembu logo no primeiro minuto de partida.

A ida de Buffarini para a lateral esquerda, a pedido de Ceni para Pintado, também surtiu efeito. Se no ataque o São Paulo encontrava espaços para trabalhar a bola, na defesa também dava liberdade para o adversário. Nas costas de Maicon, Bruno Moraes ficou cara a cara com Denis e finalizou para fora, deixando o empate escapar. Mas o susto passou rápido.

Quando o São Paulo parecia perder um pouco a intensidade, Gilberto encontrou o segundo gol tricolor aos 30 minutos. O atacante recebeu de Maicon na intermediária, girou e arriscou de longe no canto direito do goleiro Miller, com sucesso. Revelado nas categorias de base do Santa Cruz, o jogador evitou festa como demonstração de respeito. A criação continuou, mas a ansiedade atrapalhava os são-paulinos na definição das jogadas. Ninguém escondia a ansiedade para mostrar serviço no derradeiro jogo da temporada.

Aos 45 minutos, o São Paulo sofreu uma baixa importante para a segunda etapa. Cueva, que já tinha levado um amarelo por reclamação, levou o segundo cartão após um choque com Derley na área. O árbitro interpretou o lance como simulação e expulsou o peruano. Restou ao time tricolor se reorganizar para minimizar os efeitos de jogar com um homem a menos em campo.

O Santa Cruz voltou do intervalo determinado a diminuir a diferença no placar, mas o São Paulo impôs sua superioridade diante do dono da segunda pior campanha do Brasileirão e buscou mais um gol em um contra-ataque de Chavez. O argentino brigou até o fim com a zaga e, aos 12 minutos do segundo tempo, deixou sua marca ao encobrir o goleiro Miller.

O artilheiro da equipe na competição assumiu o protagonismo no segundo tempo. Em passe de Luiz Araújo, que saiu do banco de reservas, Chavez acertou um chute no ângulo, aos 27, e ampliou a goleada no Pacaembu. A tranquilidade era tamanha que o goleiro Leo - que jamais havia atuado em uma partida oficial - entrou no lugar de Denis e ainda recebeu a faixa de capitão da equipe.

Sem pressão, a garotada encontrou espaço para a brincadeira. Foi assim que Luiz Araújo disparou entre os marcadores, driblou e finalizou com força, deixando o placar ainda mais elástico aos 36 minutos do segundo tempo. Foi só administrar até o apito final, que deixou a sensação de que o São Paulo queria ainda mais. Aos pernambucanos, resta disputar a Série B em 2017.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 5 x 0 SANTA CRUZ

SÃO PAULO - Denis (Leo); Bruno, Rodrigo Caio, Maicon e Buffarini; João Schmidt, Thiago Mendes e Cueva; David Neres, Chavez (Wellington) e Gilberto (Luiz Araújo). Técnico: Pintado.

SANTA CRUZ - Miller; Vitor, Walter Guimarães, Luan Peres e Roberto; Derley, Marcílio (João Victor), Léo Moura e Renatinho (Léo Cotia); Arthur e Bruno Moraes. Técnico: Adriano Teixeira.

GOLS - David Neres, a 1 minuto do primeiro tempo, Gilberto, aos 30 minutos do primeiro tempo, Chavez, aos 12 minutos do segundo tempo e aos 27 minutos do segundo tempo; Luiz Araújo, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cueva (São Paulo), Chaávez (São Paulo), Derley (Santa Cruz).

CARTÃO VERMELHO - Cueva (São Paulo).

ÁRBITRO - Paulo Vollkopf (MS).

RENDA - R$ 354.439,00.

PÚBLICO - 16.553 pagantes.

LOCAL - Pacaembu, em São Paulo.