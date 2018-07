São Paulo muda comissão; Milton Cruz tem novo cargo

O São Paulo anunciou nesta terça-feira uma restruturação na comissão técnica do futebol profissional. O coordenador técnico Milton Cruz passará por um período de transição para posteriormente assumir o comando do novo núcleo de análise de desempenho do clube, criado recentemente para prospectar reforços, colher informações e medir a performance individual e coletiva do time e também dos adversários.

Milton Cruz está na comissão técnica desde 1994 e na última temporada atuou como interino em duas ocasiões. Na última delas, conseguiu classificar o clube para a Copa Libertadores ao encerrar o Campeonato Brasileiro na 4ª posição. De acordo com o São Paulo, Milton deixará aos poucos o trabalho em campo e terá como novas atribuições colher informações de possíveis reforços, além de acompanhar partidas dentro e fora do país.

"Mudanças são sempre positivas para construir um ambiente desafiador e dinâmico, justamente a mentalidade que desejamos implementar no São Paulo como um todo. Profundo conhecedor do clube que é, temos certeza de que o Milton é o nome ideal para conduzir esse novo departamento, que será de enorme importância para desenvolver o nosso projeto para o futebol", analisou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva.

A diretoria definiu também a chegada de um novo profissional: Rene Weber. O novo coordenador técnico do São Paulo trabalhará diretamente com Edgardo Bauza e com os demais membros da comissão e será responsável pela integração do profissional com as categorias de base.

Rene Weber trabalhou no clube em 2013 como auxiliar de Paulo Autuori. Ele comandou a Seleção Brasileira Sub-20 entre 2004 e 2005, foi técnico de diversos clubes brasileiros, como Figueirense e Criciúma, além de ter trabalhado no exterior. Foi ainda assistente em times como Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Benfica, de Portugal.

Outra mudança ocorre na preparação de goleiros. Haroldo Lamounier, profissional que trabalha há 17 anos no clube, passará a integrar a comissão técnica das categorias de base, enquanto Carlos Gallo subirá para os profissionais.

Haroldo Lamounier iniciou sua trajetória no profissional em 2003, vindo das categorias de base, quando o chileno Roberto Rojas, então preparador de goleiros, recebeu convite para dirigir o time ao lado de Milton Cruz durante o Brasileiro.

Já Carlos Gallo está no clube desde 2012. Ele foi o goleiro titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986, estava no elenco nas Copas de 1982 e 1978, além dos Jogos Olímpicos de 1976. Atuou em clubes como Corinthians, Guarani, Palmeiras e Ponte Preta.