São Paulo muda esquema tático para superar o Red Bull

O São Paulo vai ter em campo um novo esquema tático para tentar a vaga na semifinal do Campeonato Paulista. O interino Milton Cruz escala hoje um time no 4-5-1 para se impor diante do Red Bull e espantar a série de decepções que o Tricolor tem sofrido dentro do Morumbi.

A estreia do volante Wesley muda a formação da equipe. O São Paulo vai usar três volantes e somente Alexandre Pato no ataque. Com o lateral-direito Bruno suspenso, o volante Hudson será improvisado na posição.

No último treino o interino frisou a necessidade de o meio-campo se movimentar e criar espaços. Ganso, Michel Bastos e Wesley receberam pedidos para se aproximarem de Alexandre Pato na armação de jogadas. "Gosto de chegar ao ataque, fazer gols e atuar mais avançado. Mas vamos jogar com paciência, porque a equipe adversária é muito boa", afirmou.

A crise pela falta de técnico e a qualidade do adversário deixam o São Paulo preocupado. No ano passado o time caiu no Estadual justamente nas quartas para o Penapolense, e no mesmo ano ainda caiu na Copa do Brasil para o Bragantino também dentro do próprio estádio.

Ao histórico ruim recente, o clube soma também a preocupação com o jogo contra o Danubio, pela Libertadores, e o momento de transição, em que a diretoria procura um técnico para a vaga de Muricy Ramalho. "Mesmo quando estava fora do time, eu senti pressão também, porque a gente sempre quer que as coisas deem certo. A pressão é igual, mas tenho certeza que vamos dar a volta por cima", disse o jogador, que foi apresentado pelo clube em março.

O jogo no Morumbi é o mais importante da história do Red Bull, criado em 2007, o caçula do Estadual ganhou do Palmeiras e conseguiu empatar sem gols com o Corinthians como visitante. "Esse é o momento pelo qual todos trabalharam muito desde o início do campeonato. Mas ainda não estamos satisfeitos, nós queremos fazer um grande jogo e tentar conquistar essa vaga para a semifinal", disse o técnico Maurício Barbieri.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X RED BULL

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Hudson, Rafael Toloi, Lucão e Reinaldo; Denilson, Souza, Wesley, Ganso e Michel Bastos; Alexandre Pato. Técnico: Milton Cruz.

RED BULL: Juninho; Jonas, Anderson Marques, Fabiano Eller e Romário; Wiliam Magrão, Jocinei, Lulinha e Allan Dias; Edmilson e Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Juiz: Marcelo Ribeiro de Souza

Local: Morumbi

Horário: 18h30

Na TV: SporTV