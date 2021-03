São Paulo não confia mais em Hernanes e quer meia rebaixado com o Vasco

A vontade de um ídolo terminar a carreira no clube de coração por vezes termina com uma mancha no currículo. Hernanes que o diga. Voltou para sua terceira passagem no São Paulo com status de craque e, após duas temporadas com poucos jogos, não tem mais a confiança do clube em seu futebol. Com contrato até o fim do ano, ele deve sair sem deixar saudades. A prova que perdeu o prestígio vem pela busca por um armador de time rebaixado: o argentino Benítez, que está emprestado ao Vasco pelo Independiente, da Argentina.

Depois de lançar o jovem Gabriel Sara no "desespero" e apelar por improvisos de Tchê Tchê e Vitor Bueno ao longo de 2020, preterindo Hernanes para a vaga, o São Paulo abriu 2021 buscando um novo camisa 10. A bola de vez é o meia vascaíno, com acordo de empréstimo apenas até o meio do ano, no Rio, e que deve ter a liberação facilitada após o rebaixamento no Brasileirão e aintenção de redução de gastos.

Leia Também Milton Cruz volta ao São Paulo para trabalhar com Muricy e Crespo

O interesse do São Paulo no novo armador foi revelado pelo diretor de futebol Carlos Belmonte, que o definiu "como grande articulador e um belíssimo jogador." "Considero um grande jogador, tem contrato até o meio do ano com o Vasco, contrato de empréstimo. O Benítez temos o interesse nele, mas sabemos de toda essa dificuldade que o Vasco tem contrato com ele. Estamos analisando, vendo as possibilidades, mas achamos um belíssimo jogador, articulador de 26 anos, um jogador muitíssimo interessante", afirmou o dirigente, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Com a ideia de Hernán Crespo em contar com o compatriota Benítez, as chances para Hernanes ficarem ainda mais restritas no clube do Morumbi. O jogador caiu em descrédito com Fernando Diniz com a série de tropeços do clube no primeiro semestre de 2020. Praticamente virou um reserva de luxo, quase nunca sendo acionado ou entrando para atuar por poucos minutos. Veio o interino Marcos Vizzoli e nada de chances. Ele sperou a definição do novo comandante para 2021 antes de definir seu futuro. Tinha ideia de respirar novos ares. Mas mudou de opinião com a contratação do argentino. Acreditava ser "resgatado" pelo treinador.

Saiu do banco para atuar alguns minutos diante de Botafogo e Inter de Limeira. Contudo, não foi solicitado no clássico contra o Santos. Desde que se recuperou de lesão, já são 30 partidas à disposição. Atuou em mais da metade: 18. Mas somando pouco mais de 200 minutos em campo, somente. A chegada de Benítez fará os dirigentes tricolores facilitarem sua saída para um novo clube.