São Paulo não descarta saída de Michel Bastos em 2017

O diretor executivo de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, deixou no ar nesta terça-feira a possibilidade de o meia Michel Bastos deixar o elenco no próximo ano. Apesar de uma reunião ter definido que o jogador fica no clube até dezembro, para depois desse período há a possibilidade de o meia de 33 anos ser negociado com outras equipes.

"A melhor solução foi encontrada. É permanecer até o fim do ano e depois buscar um panorama para 2017”, afirmou o dirigente. Michel Bastos estava abalado por um incidente com torcedores que invadiram o CT e lhe agrediram. Ao não ter sido relacionado para os dois últimos jogos da equipe, o meia pensava em deixar o clube ainda antes do fim do calendário.

Michel Bastos chegou ao São Paulo em agosto de 2014 e possui contrato até dezembro de 2017. Uma cláusula de renovação automática está firmada por mais um ano e será cumprida caso no último ano de vínculo o meia atue como titular em metade das partidas da temporada e o time consiga a classificação para a Copa Libertadores de 2018.

Meses atrás o Inter demonstrou interesse no jogador, que por enquanto comunicou à diretoria estar com vontade de continuar no clube. "O momento é de integrar, não dividir. O Ricardo Gomes ganha uma opção importante para a reação do time. O Michel falou que estava chateado e disse que iremos ajudá-lo. Faltou dar proteção a ele. Ele não me disse que queria sair. O senti absolutamente convicto em permanecer", afirmou o dirigente.

Após acordo na reunião, o meia fica à disposição do técnico Ricardo Gomes para o jogo desta quinta-feira, contra o Cruzeiro. O último jogo dele foi no empate em 0 a 0 com o Coritiba, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.