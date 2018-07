São Paulo vai mandar clássico com o Palmeiras no Pacaembu

O clássico entre São Paulo e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, no dia 13 de março, não será realizado no Morumbi, mas sim no Pacaembu. A troca completa do gramado do estádio, iniciada no fim do ano passado, não ficou pronta a tempo e pela oitava vez no começo deste ano o clube vai mandar um jogo no estádio municipal.

"Embora o campo já tenha boas condições de jogo, optamos por finalizar todas as etapas da obra antes do clube voltar a mandar jogos no estádio. A grama está perfeita, mas as chuvas constantes têm atrasado a realização desses ajustes que são necessários em determinados pontos do gramado", explica Tércio Molica, diretor de manutenção do clube ao site oficial do São Paulo.

Estádio do São Paulo passa por grande reforma no gramado

"O time só volta a jogar lá quando estiver impecável", afirmou ao Estado o vice-presidente do São Paulo, Roberto Natel. O dirigente negou que o possível adiamento do retorno ao Morumbi tenha sido provocado pelos dois shows da banda Rolling Stones, que se apresentou no estádio na última semana.

O São Paulo considera a reforma a maior dos últimos 20 anos no gramado do estádio. O campo terá um novo tipo de grama e dimensões no padrão Fifa. O trabalho começou no fim do ano passado e fez a equipe alugar até agora o Pacaembu para sete partidas no início deste ano, duas pela Libertadores e cinco pelo Campeonato Paulista. A próxima data será neste sábado, contra o São Bernardo, pelo Estadual.

Fora do Morumbi, o time tem atraído poucos torcedores aos jogos. Na última terça, por exemplo, apenas 3 mil são-paulinos acompanharam a vitória sobre o Mogi Mirim por 2 a 0. Somados os quatros jogos pelo Estadual o São Paulo teve um prejuízo acumulado de R$ 189 mil, causado principalmente pela pouca movimentação na bilheteria e os custos com taxas de aluguel e policiamento.