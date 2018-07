São Paulo não encanta, mas vence o São Bernardo; Ney Franco respira

SÃO PAULO - O São Paulo é um time desorganizado taticamente, mas isso foi relativamente bom para a equipe nesta quarta-feira. A equipe tricolor só conseguiu vencer o São Bernardo, por 2 a 1, fora de casa, pela 13.ª rodada do Paulistão, graças a uma jogada em que o lateral-esquerdo Carleto apareceu na ponta direita e cruzou na área, onde estava o lateral-direito Rodrigo Caio para marcar como centroavante, de cabeça.

O resultado, em mais uma partida de pouca inspiração da equipe, dá mais um respiro para Ney Franco, que balança no cargo. A zaga, com Rodrigo Caio, Tolói, Edson Silva e Carleto, foi bem. E o gol do São Bernardo só saiu num lance em que Denilson chutou o ar, a bola bateu na sua outra perna e entrou. Sem Osvaldo, porém, o São Paulo sofreu do meio para frente.

O que não dá para contestar é a liderança do Campeonato Paulista. O São Paulo tem 29 pontos e abriu provisoriamente três da Ponte Preta, que joga quinta-feira contra o União Barbarense, fora de casa. O São Bernardo, por sua vez, tem 15 pontos, no 11.º lugar, perdendo uma série de três vitórias seguidas.

Na próxima rodada, sábado, o São Paulo tem pela frente o Bragantino, no Morumbi, às 18h30. O São Bernardo joga mais cedo, às 16h, em Penápolis, contra o Penapolense.

O JOGO

Parecendo indeciso, dessa vez Ney Franco começou o jogo com o volante Rodrigo Caio na lateral direita, Edson Silva ao lado de Tolói na zaga, Maicon e Ganso no meio, e Wallyson no lugar de Aloísio, numa formação 4-4-2. Quando a equipe se acostumou à proposta, se saiu bem.

A partir dos 10 minutos, o São Paulo tocou bem a bola e chegou fácil à área adversária, tanto que fez um gol. Jadson carregou pelo meio e rolou para Wallyson. O atacante tocou de primeira para Luis Fabiano escorar para as redes. Pouco depois, o artilheiro do time quase fez mais um, após cruzamento de Jadson.

Tudo ia bem até que a má fase voltou a mostrar por que ela não para de rondar o Morumbi. Bady bateu escanteio, Denilson foi cortar, furou, a bola bateu na perna de apoio dele e foi para o gol. Era o empate do São Bernardo.

O lance claramente mexeu com a moral do time tricolor, que caiu de rendimento, graças principalmente ao nervosismo. O São Paulo continuou perigoso, mas, da mesma forma, dava espaço para o São Bernardo atacar e dar trabalho a Rogério Ceni.

Na segunda etapa, a proteção à defesa melhorou, mas os meias do São Paulo tinham dificuldades em furar a barreira formada na área do São Bernardo. A melhor opção era pelos cantos, e por ali os laterais se saíram bem. Tanto que criaram boas chances. Rodrigo Caio mandou para fora. Carleto carimbou a trave.

O time melhorou de vez quando Ney Franco finalmente tirou Wallyson para colocar Aloísio. Em duas jogadas o atacante mudou a cara do time. Num lance, tentou duas vezes, mas a zaga foi bem na hora de travar. Em outro, cruzou rasteiro e Dudu quase fez contra.

Mas o gol saiu num lance sem a participação de Aloísio. Desorganizado como só ele, dessa vez o São Paulo deu sorte. Thiago Carleto cruzou da direita e Rodrigo Caio subiu muito alto na área, como centroavante, para voltar à frente.

Apesar do resultado parcial, o São Paulo continuou no ataque e quase levou o empate. Fernando Baiano lançou Gil, que bateu rasteiro. Mas Rogério Ceni salvou.

SÃO BERNARDO 1 X 2 SÃO PAULO

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Régis (Wagner Diniz), Daniel Marques, Marcio Garcia e Radar; Dudu, Daniel Pereira, Bady e Gil; Fernando Baiano e André Luiz (Michael). Técnico - Wagner Lopes.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Rodrigo Caio, Rafael Tolói, Edson Silva e Thiago Carleto; Denilson, Maicon, Jadson e Paulo Henrique Ganso (Fabrício); Wallyson (Aloísio) e Luis Fabiano. Técnico - Ney Franco.

GOLS - Luis Fabiano, aos 13, e Denilson (contra), aos 24 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Caio, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÃO AMARELO - Gil.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo.