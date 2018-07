São Paulo não se acerta com Inter e Fernando Bob segue na Ponte Preta

A torcida da Ponte Preta pode ficar um pouco mais aliviada. Isso porque o São Paulo não chegou a um acordo com o Internacional e o volante Fernando Bob vai continuar defendendo as cores do clube de Campinas (SP) no Campeonato Brasileiro. Pelo menos por enquanto.

Fernando Bob pertence ao clube gaúcho e está emprestado para a Ponte Preta até dezembro. O São Paulo abriu negociação na semana passada, mas a primeira proposta não agradou a diretoria colorada. O time campineiro, porém, tem direito de cobrir qualquer oferta pelo volante de acordo com uma cláusula contratual. Seria algo em torno de R$ 4 milhões.

Assim, pelo menos por enquanto, Fernando Bob continua participando dos treinamentos em Itu (SP), onde a delegação da Ponte Preta está realizando uma intertemporada e se preparando para o jogo deste domingo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Desfalque na vitória sobre o Sport, na estreia, por conta de um desgaste muscular, Fernando Bob atuou normalmente na derrota para o Botafogo por 2 a 0, no Rio, no último domingo. Para poder defender outro clube neste Brasileirão, o volante pode disputar apenas mais cinco jogos.

Eleito o melhor volante do último Campeonato Paulista, Fernando Bob tem 29 anos e pertence ao Internacional, com quem tem contrato até o fim de 2018. Ele ainda acumula passagens por Fluminense, Paulista-SP, Boavista-RJ, Avaí, Atlético Goianiense e Vitória.