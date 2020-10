São Paulo não sofre gol após 10 jogos e Diniz afirma que defesa 'tem de melhorar'

Após 10 jogos sofrendo gols - foram 14 bolas nas suas redes -, a defesa do São Paulo finalmente terminou uma partida sem ser vazada, justamente após Fernando Diniz optar pela volta de Bruno Alves. O técnico, ao invés de comemorar os 3 a 0 sobre o Atlético-GO, optou por criticar o setor e dizer que "tem de melhorar".

Aparentando irritação e com respostas ríspidas, Diniz não gostou nada de ver seu goleiro precisar trabalhar bastante para segurar o ataque rival e fez cobranças abertamente, sem citar nomes.

"Contra o Inter e o Coritiba oferecemos apenas sete chances somados os dois jogos, só com duas bolas no gol e empatamos. Vai falar que o sistema defensivo está ruim? Não está ruim", afirmou. "Hoje (quarta-feira) ficamos muito mais perto de sofrer gols do que em outros jogos."

Após protestos de torcedores e cobranças por mudanças no elenco, Diniz resolveu dar nova chance a Bruno Alves na defesa e ainda mudou a escalação do São Paulo em mais três posições. Garantiu que por opção dele.

Porém, parece não ter ficado nada satisfeito e soltou o verbo. "Apesar de ter feito 3 a 0, temos de melhorar muito mais que os outros jogos sistema defensivo. Embora não tenha sofrido gol, tem de melhorar", enfatizou. "Não podemos contar que o (Thiago) Volpi vai fazer duas ou três grandes defesas todos os jogos."

Diniz resolveu não polemizar sobre o motivo de ter barrado Bruno Alves do time titular, e também não quis dizer o porquê de tê-lo escalado diante do Atlético-GO. "Foram quatro mudanças. Achei que tinha de tirar pois o time precisava ganhar mais energia. Não foi nada específico, como não teve agora. Tive a coragem de fazer e agora também".

No próximo sábado o confronto será com o Palmeiras, no Allianz Parque, onde o São Paulo jamais venceu, e a defesa realmente terá de ser precisa. Mexer com o brio dos escalados no setor já pode ser uma maneira de motivá-los.