'São Paulo não tem muito tempo para reagir', afirma Paulo Autuori

SÃO PAULO - O São Paulo voltou a perder no domingo, ao levar de 2 a 1 da Portuguesa no Canindé, somando agora 10 jogos sem vitória no Brasileirão. Assim, aparece hoje na penúltima colocação, com apenas um ponto a mais do que o lanterna Náutico. O momento são-paulino é complicado, reconhece o técnico Paulo Autuori, mas ele também exalta a dedicação que os jogadores estão mostrando para tentar sair da crise.

"Em relação aos jogadores, a maneira como se entregaram e se superaram para fazer um segundo tempo de qualidade foi algo que devo elogiar", disse Autuori, ao comentar a derrota para a Portuguesa, quando o São Paulo desperdiçou boas chances de gol, inclusive com um pênalti perdido pelo goleiro Rogério Ceni, e acabou saindo derrotado do Canindé. Para o técnico, seu time "jogou o suficiente para ganhar."

"A equipe jogou para ganhar. Não tenho palavras para descrever o que aconteceu e, por isso, o futebol é apaixonante. Por essas situações", afirmou Autuori, lembrando, porém, que não dá tempo para ficar lamentando. É hora de já pensar no compromisso seguinte, quinta-feira, contra o Atlético-PR, no Morumbi, pela 14ª rodada. "Não tem muito tempo para reagir, tem que ser no próximo jogo."

Para o confronto com o Atlético-PR, Autuori já tem um desfalque certo. É o lateral-direito Douglas, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante da Portuguesa e irá cumprir suspensão. Para suprir a ausência, o treinador tem os jovens Mateus Caramelo e Lucas Farias, dois especialistas na posição. Mas pode também improvisar um volante pelo setor, caso de Rodrigo Caio ou Wellington.