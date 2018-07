São Paulo não terá Jucilei em clássico e Jean deixa treino com dores

O São Paulo tem mais duas preocupações para o clássico com o Corinthians, no próximo sábado, pela 13ª rodada do Brasileirão. Além das ausências de Sidão, Everton e Araruna, suspensos, o time não terá o volante Jucilei, que precisou sair do jogo contra o Flamengo, quarta, no primeiro tempo com dores e trata um problema na coxa esquerda.

O técnico Diego Aguirre confirmou nesta quinta que o volante não jogará o clássico. O jovem Liziero é o mais cotado para substituí-lo, já que Araruna, outra opção, é um dos atletas suspensos. Também substituído com dores contra o os cariocas, Rojas não preocupa.

Quem deixou a comissão técnica do time em alerta nesta quinta foi o goleiro Jean, posível substituto de Sidão. No treino dos reservas desta quinta, o goleiro sentiu dores no pé esquerdo após um choque com um companheiro de time e precisou deixar a atividade. Ainda será avaliado.

Nas redes sociais, horas depois do treino, Jean publicou uma mensagem tranquilizando os torcedores. "Tudo certo, galera! Tudo tranquilo! Vamos que vamos! Que Deus nos abençoe e nos proteja! Deus é bom." Caso Jean não esteja disponível para o clássico, a tendência é que Lucas Perri, formado na base tricolor, tenha a oportunidade de estar no gol tricolor.