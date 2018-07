São Paulo não terá Kaká e Ganso contra o Huachipato

O São Paulo decidiu poupar os meias Kaká e Paulo Henrique Ganso para a partida desta terça-feira, contra o Huachipato, pela Copa Sul-Americana, no Morumbi. Os jogadores estão sentindo o desgaste da maratona de jogos e ganharão um descanso.

Kaká já vinha reclamando de dores musculares e a comissão técnica optou por dar uma folga para o jogador. Já Ganso caiu de rendimento nas últimas partidas e começou a dar sinais de desgaste. Assim, os dois principais homens de criação do São Paulo ganharão folga e abrirão espaço na equipe para a entrada de dois jogadores.

O técnico Milton Cruz não revela como pretende montar o time, mas existe a possibilidade da entrada de Michel Bastos, que ajuda na criação e tem bom poder de marcação, e Luis Fabiano, pois o treinador já avisou que pretendia dar mais tempo em campo para o atacante.

Se essa formação se confirmar, O São Paulo teria três atacantes, mas Alan Kardec ajudaria um pouco mais no meio e recuaria para fechar os espaços. Outros jogadores cotados para entrar no time são Maicon e Boschilia, o que faria com que a característica da equipe sofresse pouca alteração.