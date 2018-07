São Paulo não terá Lúcio e Luis Fabiano em amistoso com o Flamengo

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco recebeu quatro desfalques de última hora para escalar o São Paulo no amistoso diante do Flamengo, logo mais às 19h, em Uberlândia. Luis Fabiano, Lúcio, Denilson e Wellington, todos com problemas físicos, não viajaram para o Triângulo Mineiro com o restante da delegação tricolor.

Luis Fabiano recebeu uma pancada no treino da última quinta-feira e já não tinha treinado na sexta - o São Paulo, na ocasião, disse que ele não era dúvida. Lúcio, gripado, também não viajou, assim como Wellington, que sente dores no tornozelo, e Denilson, com dores no joelho.

A equipe já teria também os desfalques de Paulo Miranda, que tem uma fratura na mão, e Jadson, na seleção brasileira. Carleto, que passou por cirurgia no joelho, e Clemente Rodríguez, que ainda não chegou, também ficam de fora. Assim, Ney Franco deve mandar a campo no Parque do Sabiá: Rogério Ceni; Douglas, Rafael Tolói, Rhodolfo e Juan; Rodrigo Caio, Allan e Paulo Henrique Ganso; Aloísio, Osvaldo e Ademilson (Lucas Evangelista).