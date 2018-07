São Paulo não terá Miranda e medalhões contra o Avaí pela Copa do Brasil

SÃO PAULO - Paulo César Carpegiani parece estar alinhado com a diretoria no processo de limpar o elenco do São Paulo de medalhões, principalmente aqueles que ficam no banco de reservas. O treinador deixou de fora da lista de relacionados para pegar o Avaí os experientes Junior César e Cléber Santana. Ganham espaço jovens recém-subidos da base. Quem também fica de fora é Miranda, machucado.

A lista mantém a tendência recente do clube de privilegiar jogadores da base. No gol, por exemplo, Denis ocupa o lugar de Bosco. Luiz Eduardo, de 18 anos, aparece entre os relacionados no lugar de Miranda. Xandão, porém, será o titular da zaga.

Na lateral esquerda, Junior César não foi relacionado, abrindo espaço para Henrique Miranda, que entrou para a maioridade nesta terça-feira. Assim como o ex-lateral do Fluminense, Cléber Santana também está prestes a deixar o clube e, por isso, Rodrigo Caio, de apenas 17 anos, foi chamado no seu lugar. O jovem, aliás, é visto por Carpegiani como um futuro titular do São Paulo. Machucado, Rodrigo Souto dá lugar a Wellington, de 20 anos.

No ataque, com a saída de Fernandão, ganham espaço Henrique e Willian, campeões sul-americanos com a seleção brasileira sub-20 ao lado de Lucas e Casemiro, titulares absolutos da equipe. Ilsinho, que viajou à Suíça para participar do julgamento do processo que abriu contra o Shakhtar Donetsk, seu ex-clube, também desfalca o grupo.

O São Paulo vai pegar o Avaí, nesta quinta-feira, na Ressacada, com: Rogério Ceni; Alex Silva, Rhodolfo e Xandão; Jean, Casemiro, Carlinhos, Lucas e Juan; Dagoberto e Fernandinho.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis.

Zagueiros: Alex Silva, Rhodolfo, Xandão e Luiz Eduardo.

Laterais: Jean, Juan e Henrique Miranda.

Meio-campistas: Carlinhos, Casemiro, Lucas, Marlos, Rivaldo, Wellington e Rodrigo Caio.

Atacantes: Dagoberto, Fernandinho, Willian e Henrique.

