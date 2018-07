São Paulo nega retorno de Hernanes e realiza último treino no CT de Cotia

O São Paulo usou as redes sociais nesta sexta-feira para desmentir informação que circulou pela manhã em alguns veículos de imprensa de que o meio-campista Hernanes estava voltando para o time tricolor paulista. "Infelizmente não vai ser dessa vez que teremos vídeo do Nenê na SPFCtv anunciando a volta do Profeta. De qualquer forma, estamos sempre torcendo pelo sucesso dele!", publicou o clube em seu Twitter. Horas antes, o mesmo canal de comunicação havia colocado um vídeo do meia-atacante Nenê anunciando a contratação do lateral direito Bruno Peres.

O próprio Hernanes também fez questão de negar o seu retorno ao time do Morumbi. "Estou passando aqui para dizer que estou aqui na China, me preparando para assistir ao jogo do Brasil, e aproveitar para dizer que infelizmente os boatos não são verdadeiros, pois continuo aqui e estarei por aqui", publicou o jogador em seu Instagram.

O atleta jogou no São Paulo no segundo semestre do ano passado e foi um dos responsáveis por evitar o rebaixamento da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro. Em janeiro deste ano, encerrou o empréstimo e voltou ao Hebei Fortune, da China.

Ainda nesta sexta-feira, o grupo tricolor encerrou a semana de preparação no CT Laudo Natel, em Cotia (SP), onde treinam as categorias de base. Agora, os comandados do técnico uruguaio Diego Aguirre voltam a realizar atividades no CT da Barra Funda, na capital paulista.

O próximo compromisso oficial do São Paulo está marcado para o próximo dia 18, às 21h45, contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas estão na terceira posição com 23 pontos, enquanto os cariocas lideram o torneio com 27.