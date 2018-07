São Paulo negocia com o zagueiro Robert Arboleda, do Equador

O São Paulo está negociando com o zagueiro Robert Arboleda, que atua no Universidad Católica, de Quito. O atleta participou nesta terça-feira de um duelo com a seleção do Equador, diante de El Salvador, nos Estados Unidos, e foi titular. Ele acabou sendo substituído aos 22 minutos do segundo tempo.

Arboleda atuou no lado esquerdo da defesa, no lugar que costuma jogar Rodrigo Caio. A diretoria do São Paulo sabe que o atleta pode ser vendido para o futebol europeu nesta temporada e já está se preparando para suprir possíveis saídas. Outro que está na mira do futebol turco é Maicon, que interessa ao Galatasaray e ao Fenerbahçe. Sem contar Lugano, cujo contrato acaba no fim do mês.

Segundo a imprensa equatoriana, o São Paulo está próximo de fechar o negócio por cerca de US$ 2 milhões (R$ 6,6 milhões). Aos 25 anos, Arboleda é um zagueiro rápido e de personalidade. Se a negociação for fechada, ele só poderá ser inscrito no Campeonato Brasileiro depois do dia 20, quando abre a janela de transferências do Brasil.

Além de Arboleda, a diretoria do São Paulo retomou as negociações com o Betis para tentar adquirir os direitos econômicos do volante Petros. O jogador fez uma boa temporada na Espanha, mas caiu um pouco de produção na reta final da competição. Os valores envolvidos são maiores do que para a contratação do zagueiro equatoriano.