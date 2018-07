São Paulo negocia empréstimo de jovem atacante do Sporting

O São Paulo está à procura de mais um atacante para reforçar o time. Segundo o jornal português O Jogo, o clube do Morumbi negocia com o Sporting, de Lisboa, a contratação por empréstimo do atacante brasileiro Matheus Pereira, de 19 anos. O atleta tem como objetivo vir para o Brasil para poder disputar vaga na convocação para a seleção brasileira olímpica.

Nascido em Belo Horizonte, Matheus Pereira se mudou ainda criança para Portugal, onde entrou nas categorias de base do Sporting. Na atual temporada o atacante foi pouco aproveitado pelo técnico Jorge Jesus, ao atuar em apenas 17 ocasiões, parte delas pela Copa da Liga. A última aparição dele em uma partida importante foi contra o Porto, pela 15ª rodada.

De acordo com o jornal português, a negociação está avançada e os clubes deve chegar a um acordo. Os empréstimos têm sido a principal forma do São Paulo para contratar reforços. Só em 2016 o clube trouxe nessa modalidade o lateral Mena, o zagueiro Maicon e os atacante Kelvin e Calleri. A contratação mais cara da diretoria para a temporada, Kieza, que custou R$ 4 milhões, já se transferiu ao Vitória.