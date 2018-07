São Paulo negocia possível ida de Denilson para time árabe

O São Paulo negocia com o Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos a transferência do volante Denilson. O jogador, revelado pelo clube do Morumbi e que por cinco anos atuou pelo Arsenal, interessa à equipe do Oriente Médio e pode se transferir ainda no meio da temporada. O clube paulista possui 40% dos direitos econômicos do atleta, que é o dono da parcela restante.

Denilson, de 27 anos, é titular do São Paulo desde o segundo semestre do ano passado e pode aumentar a lista de jogadores negociados pelo clube neste meio de temporada. O zagueiro Rodrigo Caio, que também atua como volante, tem acerto encaminhado com o Atlético de Madrid, da Espanha, e deve partir para a Europa em breve. A diretoria vê nas negociações a possibilidade de aliviar as finanças do clube.

O São Paulo e o jogador sabem do interesse do Al Wahda, mas explicam que a negociação ainda está em fase preliminar. Denilson integrou o grupo campeão mundial em 2005 e pouco depois se transferiu para o Arsenal, até retornar ao Morumbi por empréstimo em 2011. O São Paulo adquiriu o jogador em definitivo dois anos depois. Denilson tem 211 partidas pelo clube e um gol marcado.