São Paulo negocia venda de Ewandro ao futebol italiano

O São Paulo conversa com a Udinese, da Itália, sobre a venda do atacante Ewandro, de 19 anos, revelado pelo clube paulista e que está emprestado ao Atlético-PR até o fim da temporada. A negociação pode chegar a aproximadamente R$ 12 milhões, dos quais cerca de R$ 6,6 milhões ficariam com o time do Morumbi, dono de 55% dos direitos econômicos.

Ewandro foi ao Atlético-PR há um ano, por receber poucas oportunidades no São Paulo. No novo time ele conseguiu se firmar e tem sido titular da equipe do técnico Paulo Autuori, tendo participado da campanha do título estadual de 2016. A divisão dos direitos econômicos do atacante ainda renderia o recebimento de 25% do montante pelo Atlético-PR e mais 20% ao próprio atleta e seus representantes.

A ida do atacante por empréstimo ao Atlético-PR foi parte de um acordo entre os presidentes dos clubes no ano passado, Carlos Miguel Aidar e Mário Celso Petraglia, para encerrar uma dívida oriunda de 2010, pela chegada do zagueiro Rhodolfo ao São Paulo.

Ewandro subiu ao time profissional em 2014, com Muricy Ramalho, mas teve poucas oportunidades. Agora pode ter a oportunidade de se transferir ao futebol europeu.