São Paulo notifica Inter por 'aliciamento' no caso Oscar

SÃO PAULO - Acabou a paciência do São Paulo com o Internacional. Irritada com a postura dos gaúchos, que seguem tratando o meia Oscar como parte do seu elenco, ainda que a Justiça tenha restabelecido o contrato dele com o São Paulo, a diretoria tricolor acusa o Inter de aliciamento e ameaça pedir punições ao clube colorado nas esferas desportivas e judiciais.

Em documento assinado pelo diretor de futebol Adalberto Baptista e dirigido ao presidente do Internacional, Giovanni Luigi, o São Paulo exige que o clube gaúcho "deixe imediatamente de submeter Oscar a treinamentos bem como deixe de praticar qualquer ato que estimule ou incentive o atleta a descumprir contrato vigente com o São Paulo".

Caso não tenha suas solicitações atendidas imediatamente, o São Paulo afirma que "não restará outra alternativa" senão requerer sanções e reparações nas esferas desportivas e judiciais. Na carta ao Inter, o São Paulo lembra que o clube gaúcho infringe o caput 240 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e, por isso, pode ser punido com multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de 60 a 180 dias. A Fifa também costuma punir clubes que praticam aliciamento.

O São Paulo alega que o Inter "continua agindo como se ainda tivesse vínculo formal com Oscar, submetendo-o a treinamentos junto com o restante dos seus atletas profissionais". Para a diretoria tricolor, o Internacional "não apenas desrespeita suas tradições e o Poder Judiciário, como também comete ilícito civil e desportivo".

Oscar, que conseguiu na Justiça a rescisão contratual com o São Paulo, assinou contrato com o Inter em junho de 2010. O clube paulista recentemente conseguiu reverter a decisão em segunda instância e, há uma semana, a CBF voltou a registrar Oscar como sendo jogador do São Paulo, cancelando qualquer vínculo com o Internacional. Mesmo assim, o meia segue treinando normalmente com o grupo colorado.

No entendimento da diretoria tricolor, o Internacional está violando os direitos e causando danos ao São Paulo ao dar guarda a atleta vinculado ao clube.

"A ação voluntária do Internacional de continuar tratando o atleta como seu empregado está impedindo ou, no mínimo, estimulando-o a não retornar às atividades no São Paulo, que não consegue exercer seu direito de utilizá-los nos treinos e competições, causando grave prejuízos institucionais, financeiros e desportivos ao São Paulo", diz a carta.

"Ademais, ao submeter o atleta a treinamento, mesmo sem vínculo válido, o Internacional está expondo o atleta ao risco de lesões físicas, que, se ocorrerem, poderão ensejar danos esportivos e financeiros ao São Paulo", completa o clube paulista, que segue afirmando que conta com o retorno de Oscar e que pretende reintegrá-lo ao seu elenco.