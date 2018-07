São Paulo observa Fabrício, lateral-esquerdo do Internacional

SÃO PAULO - Ainda sem conseguir fechar nenhuma contratação no fim de ano, o São Paulo estuda a contratação do lateral-esquerdo Fabrício, do Internacional. Os clubes conversaram há alguns dias e o Tricolor manifestou interesse no atleta, mas não chegou a fazer uma proposta e as partes voltarão a conversar no início de 2014.

Um fator que pode favorecer a negociação é o fato do Colorado ter interesse em Osvaldo, que terminou a temporada em baixa no Morumbi e deixou impressão ruim a Muricy Ramalho. Se aceitar colocá-lo em uma eventual proposta, a possibilidade do desfecho ser positivo aumenta substancialmente, mas a diretoria hesita por acreditar que algum clube da Europa possa fazer uma oferta financeiramente mais vantajosa.

O Tricolor tinha interesse em Fabrício desde o ano passado e a falta de opções no elenco deve fazer o clube tentar uma nova aproximação. Atualmente o elenco dispõe de Reinaldo, que terminou o ano como titular e foi comprado em definitivo, Clemente Rodríguez, que não jogou sob o comando de Muricy Ramalho e deve ser negociado, e Thiago Carleto, que ainda se recupera de lesão no joelho direito.

Curiosamente, Fabrício foi formado no CT de Cotia, destinado às categorias de base do Tricolor, mas acabou dispensado por indisciplina. No Inter ele se firmou como titular e desbancou Kleber, antigo dono da posição. Seu contrato vai até o fim de 2017.