São Paulo obtém efeito suspensivo e terá Willian José nesta quinta

SÃO PAULO - Suspenso na última segunda-feira por dois jogos por causa de sua expulsão no jogo contra o Paulista, o atacante Willian José poderá enfrentar o Guaratinguetá nesta quinta, às 19h30, no Morumbi, pela 11.ª rodada do Paulistão. O São Paulo entrou com recurso para revisão do julgamento que puniu o jogador e o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) concedeu efeito suspensivo ao atleta.

O recurso que permitirá a escalação de Willian José será julgado novamente em uma sessão ainda a ser marcada pelo TJD e ele corre o risco de cumprir mais uma partida de gancho, depois de ter cumprido suspensão automática diante do Bragantino. Porém, o efeito suspensivo conseguido pelo clube já foi uma vitória, pois o técnico Emerson Leão havia expressado indignação, na terça-feira, com a decisão tomada pelo tribunal no julgamento da última segunda.

O treinador alegou que o atacante sequer deveria ter sido expulso no jogo diante do Paulista, no último dia 16 de fevereiro, no Morumbi, onde o jogador recebeu o cartão vermelho após marcar os três gols da vitória por 3 a 1 do time são-paulino.

Willian José é o artilheiro isolado do São Paulo nesta temporada, com oito gols, e divide a vice-artilharia do Campeonato Paulista com Giancarlo, do Bragantino. O principal goleador da competição até aqui é Hernane, do Mogi Mirim, que já balançou as redes nove vezes.