São Paulo obtém efeito suspensivo para Michel Bastos jogar domingo

Sofrendo com uma série de desfalques para o jogo contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, o São Paulo ganhou um alento nessa sexta-feira e conseguiu um efeito suspensivo para Michel Bastos, que está liberado para a partida e reforçará o meio-campo.

O jogador recebeu três jogos de suspensão pelo STJD após ser expulso contra o Flamengo por um carrinho violento em Everton, mas os advogados do clube conseguiram ao menos garantir sua presença no Independência neste fim de semana.

A notícia é ótima para Muricy Ramalho, que até então tinha apenas Boschilia para a armação no elenco, já que Kaká está com a seleção e Ganso cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O treinador ainda estudava o que fazer para arrumar o time e até cogitou recuar Alan Kardec para atuar na armação.

A dúvida agora é quem jogará ao lado de Michel. Muricy pode tanto dar uma oportunidade a Boschilia quanto adiantar Maicon para ocupar uma função mais ofensiva que nos últimos jogos.

O treinador montará a equipe no treino deste sábado na última atividade antes do confronto. O São Paulo é o vice-líder com 49 pontos, sete atrás do Cruzeiro. O Atlético ocupa a sexta posição, com 44.