São Paulo oficializa a contratação de Lucas Pratto

Agora é oficial. Lucas Pratto é jogador do São Paulo por quatro temporadas. O clube divulgou na manhã desta sexta-feira um vídeo do argentino com a camisa do clube nas redes sociais. O ex-atacante do Atlético-MG anunciou que estará domingo, no Morumbi, na partida contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista.

"Estou muito feliz e contente de trabalhar com o Rogério Ceni e em um instituição e um clube tão grande como o São Paulo. Espero fazer muitos gols e dar muitas felicidades e títulos ao clube", disse Pratto.

Os valores da transação não foram divulgados, mas estima-se que o São Paulo pagou 6,2 milhões de euros (cerca de R$ 20,7 milhões) por 50% dos direitos. O restante ficará com Atlético-MG, Vélez Sarsfield e um grupo de investidores.

Pratto estava relacionado para o jogo de quinta-feira do Atlético-MG com o Joinville, pela Copa da Primeira Liga (venceu por 2 a 0), mas foi tirado do time por causa da negociação.

O atacante era sonho antigo no São Paulo. Quando Edgardo Bauza comandava a equipe, no ano passado, tinha sugerido a contratação do jogador argentino. Só que, agora, a diretoria do São Paulo se viu com dinheiro na mão, por causa da venda de David Neres para o Ajax por R$ 40 milhões, e usou parte dessa quantia para trazer Pratto.

Ainda não se sabe quando o jogador poderá estrear. Pratto pode até enfrentar o Santos, na quarta-feira, pelo Paulistão.