São Paulo oficializa a contratação do meia-atacante André Anderson

Na tarde desta segunda-feira (11), penúltimo dia em que a janela para transferências está aberta do Brasil, o São Paulo confirmou a chegada do meia-atacante André Anderson, de 22 anos. O jogador estava na Lazio, da Itália, e ficará no time paulista até 30 de junho de 2023, com opção de compra por parte da equipe tricolor ao final do vínculo.

“Acho um jogador interessantíssimo. Observo o atleta desde janeiro, vai nos ajudar”, comentou o técnico Rogério Ceni sobre o jogador na coletiva após a vitória contra o Athletico Paranaense pela primeira rodada do Brasileirão, no último domingo (10). André Anderson já chegou da Itália, passou por exames médicos e conheceu toda a estrutura do time profissional do São Paulo. O jogador reforçará o elenco do time paulista nas disputas do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, caso a equipe passe para as oitavas de final.

Leia Também Ceni projeta maratona do São Paulo com Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil

CARREIRA

Formado no Santos, onse ficou por oito anos e passou pelo futsal e pelo futebol, André Anderson fez toda a sua formação e teve um período artilheiro, sendo o maior goleador do estaudal de 2017. Depois deste período no time santista, André despertou o interesse do futebol europeu e foi comprado pela Lazio. Depois disso, o atleta foi emprestado para a Salermitana, para ganhar experiência, na temporada 2018/2019.

Após este período, André Anderson retornou para a equipe de Roma e seguiu sua carreira. Defendendo a Lazio, o meia-atacante conquistou o título da Supercopa Italiana de 2019, seu primeiro título como jogador profissional. Além de defender clubes, André foi convocado para denfender as seleções de base do Brasil e da Itália.

ANDRÉ ANDERSON

Nome completo: André Anderson Pomilio Lima da Silva Costa

Data de nascimento: 23/09/1999 (22 anos)

Local de nascimento: Maracaí (SP)

Posição: meia-atacante

Altura: 1m80

Peso: 76kg

Clubes: Santos (2010-2018), Salernitana-ITA (2018/2019), Lazio-ITA (2019/2020), Salernitana-ITA (2020/2021), Lazio-ITA (2021/22) e São Paulo (2022)

Título: Supercopa Italiana (2019)

Seleção: Seleção Brasileira Sub-18 (2016) e Seleção Italiana Sub-20 (2019)