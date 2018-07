São Paulo oficializa a contratação do volante Petros, ex-Corinthians

O São Paulo oficializou na tarde desta quarta-feira a contratação do volante Petros. O jogador de 28 anos, que teve passagem pelo Corinthians entre 2014 e 2015, veio do Bétis, da Espanha, assinou vínculo até 2021 e já treina com o elenco no CT da Barra Funda. O clube do Morumbi confirmou a chegada do reforço em um vídeo publicado nas redes sociais.

No material, Petros elogia o clube e manda recado para a torcida. "Chego aqui com muita vontade, raça e determinação. É um clube tricampeão do mundo, com três Libertadores, com história muito grande, torcida bonita e um escudo que pesa muito", disse. "Espero poder retribuir todo o carinho que vocês depositaram em mim antes da minha chegada", afirmou.

O volante é o terceiro reforço oficializado pelo clube nesses dias. Nesta semana a diretoria apresentou também o zagueiro equatoriano Arboleda e o meia argentino Gómez. A dupla também já está à disposição do técnico Rogério Ceni e aguarda a oportunidade para estrear. O próximo jogo do São Paulo é no domingo, contra o Flamengo, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

O clube investiu para trazer Petros cerca de de 2,5 milhões de euros (R$ 9,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos. O reforço realizou o primeiro treino com a equipe nesta quarta-feira pela manhã, com atividades físicas leves pelo gramado.