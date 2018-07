São Paulo oficializa atacante Dorlan Pabon e assina por 18 meses

SÃO PAULO - A diretoria do São Paulo oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante Dorlan Pabon, que estava no Valencia e tinha a sua chegada dada como certa nos últimos dias. O jogador colombiano assinou contrato de empréstimo de 18 meses com o clube do Morumbi e vestirá a camisa de número 22.

"Estou muito feliz e orgulhoso por ter a oportunidade de jogar em um clube da grandeza do São Paulo. Venho recebendo um apoio muito grande de toda a equipe, da comissão técnica, dos diretores e é claro, da torcida. Espero ter muito sucesso com a camisa tricolor", celebrou Pabon, ao site oficial do São Paulo.

Na noite da última quarta-feira, inclusive, o jogador esteve no Morumbi, onde acompanhou a goleada do São Paulo por 6 a 3 sobre o Rio Claro, pelo Campeonato Paulista. O jogador chega ao clube com a confiança do técnico Muricy Ramalho, que tentava contratá-lo desde quando estava no comando do Santos.

"Quando eu estava no Santos quis contratá-lo, já que fez uma grande Libertadores, mas não tivemos nem chance de concorrer com o mercado internacional, pois ele estava muito valorizado. Felizmente agora deu certo e poderei contar com ele no São Paulo", explicou Muricy.

Vice-artilheiro da Copa Libertadores de 2012, com sete gols, Pabon foi eleito para a seleção do torneio naquele ano, quando atuava no Atlético Nacional. Ele também teve passagens pelo colombiano Envigado, pelo Parma, pelo Bétis e pelo Monterrey antes de chegar ao Valencia.

Pabon realizou exames médicos na manhã desta quinta-feira em São Paulo. Agora, ele irá para a Colômbia, onde reunirá a documentação necessária para entrar com o pedido de visto de trabalho no Brasil. Quando tudo estiver resolvido, o atacante será apresentado pelo clube.