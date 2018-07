São Paulo oficializa chegada de cinco reforços para 2012

A maior contratação até agora foi a de Cortês. O São Paulo venceu a concorrência de Santos e Roma, da Itália, e pagou R$ 6 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador, que pertenciam ao Botafogo. O tempo de contrato foi firmado em cinco anos. "Meu objetivo é trabalhar forte para me firmar na equipe, voltar à seleção e conquistar títulos", afirmou o atleta de 24 anos.

Aposta da diretoria e do técnico Emerson Leão para ser um dos líderes do time, que neste ano foi chamado de pouco combativo, o volante Fabrício também espera marcar época no Morumbi. "Chego com uma expectativa enorme, de título. Vi vários quadros na parede do CT e quero deixar o meu também. Já passei por muita coisa no futebol e valorizo demais a profissão. Sempre alimentei o sonho de jogar no São Paulo, pela organização, estrutura e seriedade", declarou o volante, que acertou contrato de três anos

Para não repetir algumas fracassadas contratações para este ano, o vice-presidente de futebol do clube, João Paulo de Jesus Lopes, aproveitou para mandar um recado aos reforços e cobrou comprometimento com o time.

"Estes atletas vêm para preencher as necessidades que a gente detectou na equipe. São jogadores que entendemos de grande talento, buscando uma projeção maior e certamente todos com muito compromisso com a equipe, algo que insistiremos que ocorra na temporada 2012", avisou.