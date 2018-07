São Paulo oficializa chegada de Luis Ricardo, ex-Portuguesa

SÃO PAULO - O São Paulo oficializou nesta segunda-feira, horas após o fim do Campeonato Brasileiro, a contratação do lateral-direito Luis Ricardo, que estava defendendo a Portuguesa. O jogador já fez exames médicos no CT da Barra Funda e assinou contrato por três anos.

"É um sonho realizado e estou muito feliz. Desde o momento em que pisei no CT e pela recepção que eu tive, não tem como esconder a minha felicidade. Todos me desejaram boa sorte e chego com a expectativa de ganhar títulos. O São Paulo é um clube grande, de tradição, e quero muito fazer parte do elenco. Quero fazer história aqui", afirmou o reforço.

Luis Ricardo tem 29 anos e, nos primeiros anos da carreira, era centroavante. Foi nessa posição que se destacou no Paulistão de 2009 pelo Mirassol. Jogou no Avaí no segundo semestre daquele ano e seguiu para a Portuguesa em 2010. Na temporada seguinte, foi deslocado para a lateral-direito na "Barcelusa" e se deu bem.

Chamou atenção do Palmeiras, que quase o levou para o Palestra Itália no meio deste ano, mas a Portuguesa colocou entraves. O São Paulo, porém, mantém boas relações com a diretoria lusitana - tanto que emprestou Cañete para os rivais do Canindé - e conseguiram fechar com Luis Ricardo.

"Estou muito feliz, porque trabalhamos muito para que a negociação desse certo. Ele teve uma grande passagem pela Portuguesa e mostrou que é um excelente profissional. Isso motivou a nossa busca e não temos dúvida sobre o seu potencial", comemorou Rubens Moreno, diretor de futebol do São Paulo.

Luis Ricardo chega para disputar posição com Douglas, Mateus Caramelo e Lucas Farias, mas pelo menos um dos garotos deve ser emprestado. O reforço assinou com o São Paulo até dezembro de 2016.