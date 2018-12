São Paulo oficializa contratação de lateral-direito Igor Vinícius

O São Paulo oficializou seu primeiro reforço para 2019: o lateral-direito Igor Vinícius, de 21 anos, que foi um dos destaques da Ponte Preta na temporada e ainda pertence ao Ituano. Ele chega ao Morumbi por empréstimo até o fim do ano que vem, com opção de compra ao término deste período.

O atleta já havia realizado exames médicos no CT da Barra Funda e tinha acordo apalavrado, mas faltava assinar o contrato. Presente a 30 dos 38 jogos da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral se destacou com seis assistências, sendo o quarto no quesito em todo o torneio.

Nascido em Sinop (MT), Igor Vinícius começou a carreira nas categorias de base do Santos – clube que defendeu entre 2010 e 2017. Na Vila Belmiro, conquistou títulos apenas entre os jovens, como o Campeonato Paulista Sub-17 de 2014. Foi promovido ao profissional pelo técnico Dorival Júnior, porém, disputou apenas duas partidas no time de cima.

No Ituano, disputou o Campeonato Paulista deste ano. Participou de 11 dos 12 confrontos da equipe na competição, chamando a atenção da Ponte, que o contratou por empréstimo para jogar a Segunda Divisão.