São Paulo oficializa contratação do atacante Wallyson

SÃO PAULO - Depois de muita espera, a diretoria do São Paulo finalmente oficializou a contratação do atacante Wallyson nesta sexta-feira. Alguns atrasos nos trâmites burocráticos complicaram a negociação nos últimos dias, mas pela manhã o jogador assinou contrato de um ano de duração com o clube paulista, que terá opção de compra ao fim do período.

Wallyson havia sido descartado pelo Cruzeiro, equipe onde atuava desde 2010, no fim do ano passado, com o término de seu vínculo. Desde então, o atacante era dado como reforço certo no São Paulo, com quem já havia acertado as bases do contrato, mas viu questões burocráticas atrasarem a oficialização do acordo.

O jogador teve o grande momento de sua carreira em 2011, quando foi artilheiro da Libertadores pelo Cruzeiro, com sete gols, mesmo com a eliminação da equipe mineira nas oitavas de final da competição. O desempenho do atacante naquele ano serviu como base para a contratação.

"O Wallyson é um jogador que chega para reforçar ainda mais o nosso elenco, principalmente em um setor onde tivemos perdas. Ele é um jogador jovem e talentoso e nossa expectativa é de que traga muitas alegrias, principalmente na Copa Libertadores da América, onde ele teve uma experiência anterior de muito destaque", disse o vice-presidente de futebol do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes.

Wallyson apareceu para o futebol no Atlético-PR, onde se destacou e chamou a atenção do Cruzeiro. Em 2011, o jogador viveu o pior momento da carreira, ao sofrer uma grave lesão no tornozelo esquerdo, que o obrigou a passar por uma cirurgia e o tirou dos gramados por um longo período. Desde então, não conseguiu recuperar o bom futebol.