São Paulo oficializa contratação do zagueiro Anderson Martins

O São Paulo oficializou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Anderson Martins, que estava no Vasco. O atleta assinou contrato de três temporadas com o clube paulista, fez exames médicos e deve ter o primeiro contato com o restante do grupo de Dorival Junior ainda nesta quarta.

O zagueiro é o terceiro reforço contratado pelo São Paulo para 2018, depois do goleiro Jean e do meia-atacante Diego Souza. Além deles, o time contratou Jucilei e Edimar, que estavam emprestados ao São Paulo até o término de 2017, e teve os retornos de Hudson e Reinaldo, que atuavam emprestados pelo clube tricolor ao Cruzeiro e Chapecoense, respectivamente.

“Além da qualidade indiscutível, o Anderson tem experiência, que se alia a nossa juventude, equilibrando ainda mais o perfil do grupo”, celebrou o diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí. Além do Vasco, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2011, em sua primeira passagem pela equipe, Anderson Martins passou pelo Vitória e pelo Corinthians, e também jogou no futebol do Catar.

A transferência para o São Paulo foi rápida. Anderson Martins rescindiu o contrato na terça com o Vasco, em acordo firmado com o clube depois de não receber salários. Desta forma, ele ficou livre para aceitar a proposta tricolor.