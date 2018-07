São Paulo oficializa empréstimo de Toloi à Roma

SÃO PAULO - O São Paulo oficializou nesta sexta-feira que emprestou o zagueiro Rafael Toloi, que vinha sendo reserva com Muricy Ramalho, para a Roma. O jogador, de 23 anos, vai jogar emprestado ao time da capital italiana por seis meses, até o fim da temporada no futebol europeu. Ele viajou na quinta-feira e já assinou contrato neste que é o último dia da janela de transferências para clubes italianos.

Formado no Goiás, Toloi chegou ao São Paulo no segundo semestre de 2012 para ser titular incontestável no começo da sua passagem pelo clube do Morumbi. Com atuações decisivas e gols, foi um dos destaques da campanha que levou a equipe ao título da Copa Sul-Americana de 2012.

No ano passado, porém, não manteve as boas atuações e acabou no banco de reservas com a chegada de Lúcio. Recuperou posição, mas voltou a perdê-la quando Rodrigo Caio passou a jogar improvisado para suprir uma lesão do próprio Toloi.

Como o ex-volante segue como zagueiro, Muricy Ramalho ficou cheio de opções para o setor. Além de Rodrigo Caio e Antônio Carlos, que chegou no semestre passado, o clube também conta com Roger Carvalho, que veio do futebol italiano. O treinador ainda tem Edson Silva e Paulo Miranda para qualquer eventualidade e o jovem Lucão, formado nas categorias de base.

Na Roma, Toloi será o oitavo brasileiro do elenco. O grupo tem o zagueiro Leandro Castán, os laterais Maicon e Dodô e os meias Marquinho, Taddei, Michel Bastos e Jonatan. Michel, Que estava no futebol árabe, também chegou à Itália nesta janela de transferências.