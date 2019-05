São Paulo oficializa renovação de Bruno Alves até junho de 2023

O São Paulo oficializou nesta terça-feira a renovação do contrato de Bruno Alves até 30 de junho de 2023. O atual contrato do zagueiro de 28 anos venceria em 2020, mas agora foi prorrogado, sendo que o acerto para a sua ampliação se deu na semana passada.

"Vivo o São Paulo intensamente. Me sinto em casa aqui, a minha família também. O clube me acolheu, e temos um ambiente muito saudável de trabalho no elenco. E que permaneça assim nas próximas temporadas", afirmou Bruno Alves ao site oficial do São Paulo.

Bruno Alves chegou ao clube no meio de 2017, depois de ter rescindido contrato com o Figueirense. O zagueiro passou a ter destaque na equipe em 2018 e recebeu aumento salarial no fim do ano passado, em que atuou 41 vezes pelo São Paulo. Agora, teve o contrato renovado.

Nesta temporada, Bruno Alves foi eleito para a seleção do Campeonato Paulista após ser finalista com o São Paulo. Ele soma 23 jogos disputados pelo clube em 2019, sendo o zagueiro que mais vezes atuou pelo time nesta temporada - só ficou fora de três compromissos.

Ao todo, Bruno Alves já participou de 68 partidas pelo São Paulo, sendo que em 34 a equipe não foi vazada. De contrato renovado, agora ele se prepara para fazer seu 69º jogo no próximo domingo, às 11 horas, contra o Bahia, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

"Vestir a camisa do São Paulo traz uma grande responsabilidade, e por isso continuarei com a mesma humildade e o mesmo profissionalismo que me trouxeram até aqui. Trabalho com bastante dedicação nos treinos para evoluir cada vez mais", concluiu.