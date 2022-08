São Paulo passa pelo Ceará nos pênaltis e avança para a semifinal da Sul-Americana

O São Paulo está semifinal da Copa Sul-Americana. Garantiu a classificação ao vencer o Ceará nos pênaltis por 4 a 3, após derrota por 2 a 1 no tempo normal, em Fortaleza. No Morumbi, o time tricolor vencera por 1 a 0. Agora terá pela frente outro brasileiro, o Atlético-GO, por vaga na decisão do torneio.

A classificação também dá ao São Paulo um prêmio de US$ 800 mil, cerca de R$ 4,07 milhões. O campeão da Sul-Americana vai embolsar US$ 5 milhões (R$ 25,4 milhões).

O Ceará fez o que era esperado: foi para cima do São Paulo. A intenção era pressionar e tentar fazer um gol rapidamente, para tirar a vantagem adquirida pelo visitante na primeira partida. O time da casa explorava os lados, tinha liberdade até a intermediária, mas, a partir dali, não conseguia superar a defesa são-paulina. Assim, nos primeiros 15 minutos, só teve uma chance, com Mendoza, mas Felipe Alves impediu que a bola chegasse a Vina.

O São Paulo procurava quebrar o ritmo dos cearenses e aproveitar os erros do time da casa, cometidos muitas vezes pela pressa. Com isso, equilibrou a partida, numa dessas roubadas de bola, Igor Vinícius fez bela jogada, mas o gol não saiu porque Galoppo chutou torto.

O Ceará tinha mais a bola, mas o São Paulo era mais objetivo. Nenhuma das duas equipes, porém, criava situações de perigo. Até que, quase ao final da etapa, uma jogada que teve um tropeço de Miranda e um bom cruzamento de Richardson para a área, Mendoza ganhou de cabeça de Igor Vinícius e colocou o Ceará na frente, igualando a disputa pela vaga. A rigor, essa foi a única finalização válida da equipe da casa em toda a etapa.

MUDANÇAS

Rogério Ceni fez duas alterações no setor de meio de campo no intervalo, colocando Gabriel Neves e Rodrigo Nestor. Com isso, queria melhorar a marcação, mas principalmente a saída de bola, para atacar o Ceará.

O time passou a ter maior controle do jogo e não demorou a empatar, numa bela jogada, iniciada e completada por Igor Vinícius, com um toque sutil na saída do goleiro, em lance que teve também tabela entre Nestor e Calleri.

O jogo estava à feição do São Paulo, mas um erro incrível de Welington, que havia entrado no lugar de Reinaldo, permitiu a Guilherme Castilho fazer o segundo do Ceará com um chute forte de fora da área.

O Ceará cresceu e passou a perseguir o terceiro gol. O São Paulo não conseguia se articular em campo. Mas a partida estava em sua reta final e os dois times optaram por não arriscar muito, preferindo deixar o decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, Felipe Alves defendeu a cobrança de Guilherme Castilho e Vina e Sobral bateram para fora. Calleri, Luciano, Diego Costa e Patrick fizeram para o São Paulo. Igor Vinícius bateu na trave e o goleiro pegou o pênalti de Igor Gomes.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 (3) x (4) 1 SÃO PAULO

GOLS: Mendoza, aos 43min do 1º tempo. Igor Vinícius, aos 8, G. Castilho, aos 17 do segundo tempo.

CEARÁ: João Ricardo; Michel Macedo (Buiu), Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richardson (Erick) e Guilherme Castilho, Lima (F. Sobral) e Vina; Mendoza (Iury Castilho) e Zé Roberto (Matheus Peixoto). Técnico: Marquinhos Santos.

SÃO PAULO: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Pablo Maia (Gabriel Neves), Igor Gomes, Galoppo (Rodrigo Nestor) e Reinaldo (Welington, Patrick); Nikão (Luciano) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

JUIZ: Fernando Rapallini (ARG).

AMARELOS: Galoppo, Richardson, Igor Vinícius, Victor Luís, Miranda, Vina, Calleri.

PÚBLICO: 53.582 (total)

RENDA: não fornecida.

LOCAL: Castelão, em Fortaleza.