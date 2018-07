São Paulo pega algoz Atlético-MG para manter o embalo Quando entrar em campo, o São Paulo vai confrontar a esperança de dias melhores com o fantasma de um dos causadores da crise da qual o time tenta se livrar. Foi justamente a eliminação vexatória na Copa Libertadores diante do Atlético Mineiro - rival desta quarta-feira, às 21h50, no estádio do Morumbi, pela 22.ª rodada - que desencadeou a série de eventos que culminaram no mergulho nas últimas posições no Campeonato Brasileiro.