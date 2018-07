São Paulo pega Bragantino de olho no Palmeiras

A reação no Campeonato Brasileiro e o clássico contra o Palmeiras no domingo precisam esperar. Antes de voltar a pensar na disputa, o São Paulo entra em campo no Morumbi contra o Bragantino para carimbar sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, o Tricolor pode até perder por 1 a 0 que se garante.

Até pela boa vantagem construída no jogo de ida e pela fragilidade do rival, que luta para sair da zona de rebaixamento na Série B, é difícil imaginar que os donos da casa e seu elenco estelar sofram um revés em seus domínios. Estará nas mãos de Muricy Ramalho o rumo que pretende dar ao confronto.

Se escalar força máxima – cenário mais provável –, o técnico cria a possibilidade de ter um sparring de luxo antes do clássico de fim de semana e dá aos jogadores de ataque a chance de aumentar o entrosamento, maior desafio no momento. Caso mescle a equipe e poupe alguns titulares, dará maior rodagem ao grupo e ainda abre espaço para alguns garotos.

No que depender do elenco, porém, a decisão já está tomada. “Queremos jogar, ninguém quer se poupar. Não sei se o Muricy fará alguma mudança, mas fizemos uma pré-temporada boa no começo do ano e agora na pausa da Copa. Todos estão preparados para jogar o ano todo. O jogador fica cansado, mas fazem um trabalho fisiológico legal que ajuda a recuperação, se jogarmos quarta dá tempo de recuperar no domingo”, disse o volante Souza.

Entretanto, algumas ausências já estão confirmadas: Antonio Carlos e Luis Fabiano, com problemas musculares, já foram vetados; Alan Kardec sofreu entorse no tornozelo esquerdo, mas não poderia jogar porque já defendeu o Palmeiras na Copa do Brasil.

SERIEDADE

Apesar de estar com a situação bem encaminhada para passar de fase, os jogadores evitam o discurso muito otimista para não melindrar um rival que, mesmo cambaleante, deu trabalho na primeira partida. “Não tem acomodação, vamos entrar em campo pensando em fazer um bom resultado”, disse Alexandre Pato, que terá a companhia de Osvaldo no ataque. O camisa 11 tem como motivação adicional fazer mais uma boa apresentação para manter o bom momento e se cacifar na briga com Kardec e Luis Fabiano pela titularidade.

Na vaga de Antonio Carlos, Paulo Miranda é o escolhido para jogar com Toloi. Liberado pelos médicos após exames, Alvaro Pereira volta ao time; ele foi desfalque contra o Vitória após a pancada na cabeça sofrida na partida contra o Criciúma, no último dia 2.

SÃO PAULO X BRAGANTINO

Quarta-feira, 13 de agosto

Horário: 22 horas

Local: Morumbi

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Douglas, Rafael Toloi, Paulo Miranda e Alvaro Pereira; Souza, Denilson, Ganso e Kaká; Pato e Osvaldo. Técnico: Muricy Ramalho.

BRAGANTINO: Renan,Samuel Santos, Gustavo C., Guilherme Mattis e Bruno Recife; Geandro, Gustavo e Sandro; Cesinha, Nunes e Léo Jaime. Técnico: PC Gusmão