São Paulo pega embalado Fortaleza no Brasileirão para evitar riscos antes de focar na Sul-Americana

A direção e o comando técnico do São Paulo têm clareza sobre o principal objetivo da temporada 2022: conquistar a Copa Sul-Americana. Por isso, o Campeonato Brasileiro tem ficado de lado na agenda tricolor. Às 16h deste domingo, no Morumbi, a equipe de Rogério Ceni mede forças com o Fortaleza, precisando urgentemente de uma vitória para evitar aproximação com a zona de rebaixamento.

Apesar de contar com o apoio da sua torcida, o São Paulo não terá vida fácil. O Fortaleza sofreu muito no início do Brasileirão, mas vem em franca recuperação. Único com 100% de aproveitamento no returno, o time de Juan Pablo Vojvoda deixou a lanterna do torneio nacional e está a apenas dois pontos de distância do São Paulo (29 a 27).

Com os resultados recentes, o São Paulo se deslocou negativamente na tabela de classificação e abandonou a luta por uma vaga na Libertadores por meio do torneio nacional. Com a Copa do Brasil praticamente descartada, o time foca em conquistar a Sul-Americana, onde restam as semifinais com o Atlético Goianiense e eventualmente a final em jogo único.

O São Paulo só conseguiu uma vitória nos últimos oito jogos pelo Brasileirão. O triunfo sobre o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, parece ter sido um ponto fora da curva, não só pelo resultado, mas pelo futebol exibido. Ganhar do Fortaleza passa a ter importância para renovar os ânimos do atletas e mostrar para a torcida que o time não se abalou com a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil.

"Nunca podemos nos conformar com uma derrota. Não podemos baixar a cabeça. Precisamos o mais rápido possível vencer e somar pontos no Campeonato Brasileiro para não ter esse incômodo. O mais importante é a presença do torcedores, que ele nos ajude e incentive. É fundamental", afirmou o técnico Rogério Ceni. O São Paulo tem a terceira maior média de público do futebol brasileiro: 33.117 compareceram em média ao Morumbi nos jogos em que o time foi mandante em 2022.

DESFALQUES

Outro problema que tem atormentado o técnico Rogério Ceni ao longo do ano é o alto número de desfalques. Dessa vez, o São Paulo não deverá contar com o zagueiro Miranda, que trata de um trauma no tornozelo direito. Outra dúvida recai sobre Gabriel Neves. O volante teve uma lesão ligamentar leve, também no tornozelo direito, fez algumas atividades no campo, mas só deve voltar na sul-americana.

A boa notícia é que Rogério Ceni terá à disposição atletas contratados recentemente e que estão devidamente inscritos no Brasileirão. O goleiro Felipe Alves, o zagueiro Nahuel Ferraresi e os atacantes Marcos Guilherme e Nahuel Bustos podem jogar. O treinador deve levar à campo um time praticamente reserva.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x FORTALEZA

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius (Rafinha), Diego Costa (Luizão), Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Galoppo, Nikão (Rodrigo Nestor) e Igor Gomes; Marcos Guilherme (Bustos) e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

FORTALEZA: Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Ronald e José Welison; Thiago Galhardo, Moisés e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

JUIZ: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Estádio do Morumbi.

TV: Globo e Premiere.