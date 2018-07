São Paulo pega LDU de Loja por vaga na Copa Sul-Americana

SÃO PAULO - Com o trauma de ter perdido duas cobranças de pênalti nas duas últimas partidas, o São Paulo encara o LDU de Loja, do Equador, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Morumbi, com a intenção de garantir a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana no tempo normal. No jogo de ida, o confronto terminou em 1 a 1. Agora, empate sem gols ou vitória tricolor dá a vaga aos brasileiros.

Se o resultado da primeira partida se repetir, a decisão será na disputa por pênaltis. Qualquer outro resultado os equatorianos avançam. "Vamos para esse jogo querendo decidir nos 90 minutos, pois meu coração não aguenta uma cobrança de pênalti", brincou o volante Denilson.

A principal ausência será o atacante Luis Fabiano, com dores no músculo adutor da coxa esquerda. E foi justamente o artilheiro que desperdiçou as duas cobranças de pênalti contra Atlético Goianiense e Flamengo. Para o meia Jadson, os jogadores esperam decidir no tempo normal. "Não estamos pensando nessa possibilidade. Mas o (técnico) Ney (Franco) treinou pênaltis caso acabe em 1 a 1", explicou, lembrando que o time sentirá a ausência do artilheiro. "O Luis Fabiano é um grande jogador e essa contusão dele prejudica um pouco a equipe, mas temos bons jogadores no banco e quem entrar vai corresponder".

O treinador, porém, faz mistério quando ao substituto de Luis Fabiano. Ele realizou um treino fechado na véspera da partida e não indica quem poderá preencher o espaço do atacante. O mais cotado é o jovem Ademilson, que muitas vezes foi aposta em outras partidas. Mas existe possibilidade de ele escalar William José, que tem o mesmo estilo de Luis Fabiano, ou até usar algum jogador do meio, como Maicon, que chegou a ser titular em muitas partidas, ou o próprio Cícero, que com Emerson Leão, antigo treinador, já foi escalado como centroavante e teve um bom desempenho.

Até os jogadores que vão estar em campo juram não saber quem vai atuar. "Na realidade não sei quem vai jogar no lugar dele. É um jogador que faz muita falta para qualquer time, mas quem entrar vai dar conta do recado", contou Denilson. Para Jadson, o São Paulo terá de superar a ausência do artilheiro. "Vai ser um jogo difícil, mas estamos dentro de casa e precisamos impor nosso ritmo".

FICHA TÉCNICA

São Paulo: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Wellington, Jadson e Lucas;

Ademilson e Osvaldo

Técnico: Ney Franco

LDU de Loja: Palacios; Armando Gómez, Cumbicus, Arnaldo Vera e Koob Hurtado; Pedro Larrea, Marco Mosquera, Carlos Feraud e Johnny Uchuari; Jesús Alcívar e Fabio Renato

Técnico: Paúl Vélez

Juiz: Julio Quintana (Paraguai)

Horário: 22h

Local: Morumbi, em São Paulo

TV: Band, Globo e FX