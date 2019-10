São Paulo pega o Avaí para melhorar números contra rivais do Z-4

O São Paulo está de olho em uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro, mas são os adversários do Z-4 que têm atrapalhado a equipe na busca pelos primeiros lugares. Neste domingo, a partir das 16h, o time tricolor recebe o Avaí, penúltimo colocado, e tenta melhorar seu aproveitamento contra os rivais da zona de rebaixamento.

O São Paulo enfrentou times do Z-4 em quatro jogos e conquistou apenas seis pontos, com uma vitória, três empates e uma derrota (40% de aproveitamento). Por outro lado, foram seis partidas contra equipes do G-4, com nove pontos conquistados: duas vitórias, três empates e uma derrota (50% de aproveitamento).

Para o confronto com o Avaí, o técnico Fernando Diniz terá desfalques importantes. Os dois laterais, Juanfran e Reinaldo, estão fora da partida. O direito voltou a sentir dores musculares, e o esquerdo terá de cumprir suspensão. Além disso, Everton, Toró e Rojas seguem no departamento médico.

Cheio de desfalques, o São Paulo busca se reabilitar após a primeira derrota sob o comando de Diniz. Na rodada passada, a equipe perdeu para o Cruzeiro, depois de duas vitórias e dois empates com o treinador. O próprio Diniz admitiu que a equipe teve uma atuação ruim no Mineirão, mas não deve fazer mudanças além das obrigatórias por causa dos desfalques.

Do outro lado, o Avaí vem de uma sequência de seis jogos sem vitórias, com cinco derrotas e um empate. A equipe catarinense terá o desfalque de Wesley, expulso logo aos três minutos da partida contra o Internacional, na rodada passada.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X AVAÍ

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes, Daniel Alves e Antony; A. Pato.. Técnico: Fernando Diniz.

Avaí: Dladimir; Lourenço, Ricardo, Betão e Igor Fernandez; Richard Franco, Mosqueira, M. Barbosa, João Paulo e Igor Goularte; Vinícius Araújo. Técnico: Evando Camillato.

Juiz: Dewson F. da Silva (PA).

Local: Morumbi.

Horário: 16h.

Na TV: Globo (para SP) e Pay-per-view.