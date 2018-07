São Paulo pega o Oeste e Leão promete chance a todos

Emerson Leão já adiantou que vai pôr em campo a mesma formação que goleou o Botafogo, de Ribeirão Preto, por 4 a 0 na primeira rodada do Campeonato Paulista. "Estamos focados para que todos no elenco tenham chance", disse o técnico, que garante não se preocupar com possíveis descontentes. "Vou dizer a eles que, da mesma maneira que tiveram oportunidade, os reforços também terão. E que se (os reforços) não forem bem, os que estavam antes voltarão ao time".

Entre os jogadores em observação estão os volantes Wellington e Denilson, o meia Cícero e o atacante Fernandinho. A briga principal está entre os três primeiros, cujas vagas estão ameaçadas por Fabrício e Jadson, que chegam com grande moral ao Morumbi.

Emerson Leão garante que a base será mantida e prevê que entre três ou quatro posições estejam vagas. "É fundamental ter uma equipe base e ela já está montada. Há atletas que ainda não estrearam e vai depender da postura deles fazermos mudanças", afirmou o treinador, que minimizou a boa estreia de Edson Silva, autor de um gol no Morumbi. "O Edson estava menos preparado que o Paulo Miranda e foi bem. Mas todo mundo ajudou na marcação e isso facilitou para ele".

O São Paulo viajou com apenas 19 atletas e deixou de fora o lateral-esquerdo Juan e o atacante Henrique, jogadores prestes a deixar o clube.