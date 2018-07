São Paulo pega o São Caetano pelo Paulistão e dá nova chance a Ganso

SÃO PAULO - Com mais uma oportunidade de começar jogando, Paulo Henrique Ganso será a grande novidade do São Paulo contra o São Caetano, nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no Estádio Anacleto Campanella, em partida válida pela segunda rodada do Paulistão e que estava atrasada por causa da participação são-paulina na fase preliminar da Libertadores. Além do bom desempenho - com direito a gol - na vitória sobre o Ituano no fim de semana, ele contou com a lesão do zagueiro/lateral Paulo Miranda, que ficará seis semanas fora em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, para ter nova chance.

A mudança é um reflexo da situação em que Ney Franco se encontra no momento. Como Douglas, que vinha sendo aproveitado no ataque, será mais uma vez recuado para a lateral, a tendência é que o treinador seja forçado a abandonar a formação com três atacantes. "Fomos pegos de surpresa com o caso do Paulo Miranda e isso faz com que o Douglas, que eu queria mais avançado, tenha de voltar para a lateral", explicou o comandante.

Ney Franco se negou a confirmar a escalação da equipe, o que indica que outras mudanças podem ocorrer. O técnico insinuou que pode colocar os meias Ganso e Jadson jogando lado a lado. E também deu a entender que o volante Wellington pode ser sacado do time. "Ele oscilou neste começo de temporada em alguns momentos e teve alguns erros que em termos de resultados foram determinantes", avaliou.

Uma das opções é sacar Wellington e transformar Jadson ou mesmo Maicon em segundo volante. "Ainda estou definindo a escalação, por isso não quero adiantar nada por enquanto", disse Ney Franco, após encerrar a preparação do time na terça-feira.

Como ainda não encontrou a formação ideal, Ney Franco quer usar os dois jogos do Paulistão antes de enfrentar o The Strongest, na próxima semana, pela Libertadores, para tentar definitivamente chegar a uma conclusão sobre qual o melhor estilo de jogo para a equipe.

"O Paulista tem uma primeira fase que você joga para ajustar a equipe para as outras competições e tenta terminar entre os quatro mais bem colocados para definir as vagas em casa na fase mata-mata", justificou Ney Franco. Nem por isso ele deixa de tratar o jogo desta quarta-feira como importante. "Estou colocando uma equipe com muita segurança e temos de fazer nossas análises em cima de números, que até agora estão bem satisfatórios."

SÃO CAETANO x SÃO PAULO

SÃO CAETANO - Fábio, Samuel Xavier, Bustamante, Eli Sabiá, Pirão, Moradei, Leandro Carvalho, Marcone, Rivaldo, Jobson, Danielzinho. Técnico: Geninho

SÃO PAULO - Rogério Ceni, Douglas, Lúcio, Rafael Toloi, Cortez, Wellington (Aloísio), Denilson, Jadson, Ganso, Osvaldo, Luis Fabiano. Técnico: Ney Franco

Árbitro - José Cláudio Rocha Filho

Local - Anacleto Campanella

Horário - 19h30