São Paulo pega São Bernardo para vencer primeira fora

SÃO PAULO - O São Paulo vinha em situação relativamente confortável no Grupo A do Campeonato Paulista até empatar com a Portuguesa no Morumbi, no último sábado, e perder a liderança para o Penapolense. Se quiser continuar deitando a cabeça no travesseiro sem maiores percalços, precisa ir a São Bernardo e fazer o que ainda não conseguiu no ano: vencer um jogo fora.

Nas três vezes que deixou seu estádio, o Tricolor voltou com derrotas e tentativas de explicações para os desempenhos irregulares. Até então o pífio rendimento como visitante era compensado pelos 100% de aproveitamento em casa, mas o tropeço no fim de semana põe o elenco em alerta, já que passar sufoco para garantir vaga para a próxima fase não está nos planos de ninguém. “Somos o time grande do grupo e estamos sendo cobrados por isso. Temos respeito pelas outras equipes, mas sabemos que precisamos ficar em primeiro”, resumiu o zagueiro Antonio Carlos.

Os insucessos fora têm incomodado também Muricy Ramalho, que reclama especialmente da desatenção dos jogadores em momentos cruciais. “A obrigação é ganhar sempre, no treino, dentro e fora de casa. Se quisermos o título, temos de ganhar fora também. No mata-mata, teremos de jogar fora”, disse. Apesar das falhas de marcação e das oscilações nos jogos, o treinador não mudará a estrutura da equipe para o duelo.

Desta forma, o desenho tático será basicamente o mesmo da partida contra a Portuguesa; Pabon ficará recuado para auxiliar Ganso na armação e Luis Fabiano deve ter a companhia de Ademilson para finalizar as jogadas – mas o garoto Ewandro pode aparecer como surpresa. A aposta do treinador é que a repetição do esquema fará a equipe evoluir e chegar com mais facilidade ao gol do adversário. “É uma questão de ajuste do time. Daqui a pouco o time encaixa e começa a ter os resultados, porque precisamos mudar isso”, emendou o treinador.

Se o esquema se mantém, algumas peças devem ser movidas. Alvaro Pereira e Rodrigo Caio estão de volta à equipe, mas o camisa 7 deve voltar a ocupar a posição de volante no lugar de Wellington, suspenso.

SÃO BERNARDO x SÃO PAULO

SÃO BERNARDO: Wilson Junior, Rafael Cruz, Luciano Castán, Fernando Lombardi e Eduardo; Dudu Lima, Marinho, William Favoni e Bady; Careca e Gil. Técnico: Edson Boaro.

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Luis Ricardo, Roger Carvalho, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Rodrigo Caio, Souza e Ganso; Pabon, Ademilson (Ewandro) e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

Juiz: Alessandro Darcie

Local: Estádio Primeiro de Maio

Horário: 21 horas