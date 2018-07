São Paulo pega o Vallejo e Palmeiras e Grêmio ficam em grupo difíceis

Palmeiras e Grêmio são os clubes brasileiros que estão nos grupos mais fortes da Libertadores de 2016. O Corinthians, em contrapartida, caiu em uma chave mais fácil, enquanto que o São Paulo disputará a pré-Libertadores com amplo favoritismo diante do desconhecido Cesar Vallejo, do Peru. O Atlético-MG ficou em um grupo mediano, com boas chances de se classificar. O sorteio dos confrontos foi realizado na noite desta terça-feira na sede da Conmebol, no Paraguai, num clima de pouca festa por causa da onda de corrupção que assola a entidade.

O Palmeiras está no Grupo 2 e reencontra o Nacional. O time uruguaio eliminou o alviverde nas quartas de final do torneio de 2009. Os outros adversários do Palmeiras na primeira fase serão o Rosário Central (Argentina) e o vencedor do confronto entre River Plate (Uruguai) x Universidad de Chile. O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, destacou o equilíbrio da chave. “São adversários com muitas semelhanças. Jogar na Argentina é muito difícil e o Nacional tem história na Libertadores. O lado bom é que serão viagens mais tranquilas", disse.

Já o Grêmio está no Grupo 6 ao lado de mais dois campeões da Libertadores: San Lorenzo (Argentina) e LDU (Equador), ambos dirigidos na época pelo novo treinador do São Paulo, Edgardo Bauza. O quarto integrante da chave é o Toluca, do México. O Atlético-MG está no Grupo 5, ao lado de Colo Colo (CHI), Melgar (PER) e Vencedor G5.

PRÉ

O São Paulo deu sorte no confronto da pré-Libertadores e enfrentará o desconhecido Cesar Vallejo, do Peru, com a vantagem de fazer o segundo jogo no Morumbi. A partida de ida será no dia 3 de fevereiro. Se avançar, a equipe entrará numa chave forte. O Grupo 1 conta com River Plate, o atual campeão da Libertadores. Outro adversário perigoso é o The Strongest, que joga na altitude de mais de 3.500 metros de La Paz. Em 2013, as duas equipes se enfrentaram na primeira fase e o São Paulo perdeu por 2 a 1 na Bolívia.

O Corinthians caiu no Grupo 8, teoricamente o mais fácil. Enfrentará Cerro Porteño (Paraguai), Cobresal (Chile) e o vencedor do confronto da pré-Libertadores entre Oriente Petrolero (Bolívia) e Independiente Santa Fé (Colômbia). O Santa Fé é o atual campeão da Copa Sul-Americana. O presidente Roberto de Andrade, no entanto, não vê o grupo tão fácil assim. “Não tivemos sorte nenhuma. Todos os jogos da Libertadores são difíceis. Tivemos nos últimos anos alguns dissabores com Tolima e Guaraní. Não existe moleza”, lembrou.

Já Eduardo Ferreira, diretor de futebol, comemorou o fato de o Corinthians não precisar fazer longas viagens. “Em termos de logística até que foi razoável para o clube”, disse. Por causa da Copa América Centenário, a Libertadores vai parar em 18 de maio e voltar só em 6 de julho, já na semifinal.

PRÉ-LIBERTADORES

G1- Oriente Petrolero (Bolívia) x Independiente Santa Fé (Colômbia)

G2 - Huracán (Argentina) x Caracas (Venezuela)

G3 - Puebla (México) x Racing (Argentina)

G4 - River Plate (Uruguai) x Universidad de Chile

G5 - Independiente del Valle (Equador) x Guarani (Paraguai)

G6 - Cesar Vallejo (Peru) x SÃO PAULO

GRUPOS DEFINIDOS

Grupo 1

River Plate, The Strongest (BOL), Trujillanos (VEN) e Vencedor G6

Grupo 2

Nacional (URU), Palmeiras, Rosario Central (ARG) e Vencedor G4

Grupo 3

Boca Juniors, Bolívar, Deportivo Cali (COL) e Vencedor G3

Grupo 4

Peñarol (URU), Atlético Nacional (COL), Sporting Cristal (PER) e Vencedor G2

Grupo 5

Atlético-MG, Colo Colo (CHI), Melgar (PER) e Vencedor G5

Grupo 6

San Lorenzo, Grêmio, LDU (EQU) e Toluca (MEX)

Grupo 7

Olímpia (PAR), Emelec (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Pumas (MEX)

Grupo 8

Corinthians, Cerro Porteño (PAR), Cobresal (CHI) e Vencedor G1